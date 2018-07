Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiÈ stato dichiarato alle ore 20 di ieri sera, presso l'ospedale Borgo Trento di Verona, il decesso della 53enne Alessandra Lighezzolo, la donna vicentina rimasta ferita (assieme ad un'amica) nel tamponamento in A4 causato dalla vettura guidata dall'attore Marco Paolini. La donna versava in gravissime condizioni da due giorni in reparto Rianimazione del nosocomio. La commissione che doveva accertare la morte cerebrale si era riunita intorno alle ore 14: come da prassi, sei ore dopo, è giunta la dichiarazione di morte.L'attore, inizialmente indagato per lesioni gravissime, ora dovrà rispondere di omicidio stradale. Fondamentale, nel comminare la pena, sarà la relazione della Polstrada sulla dinamica dell'incidente. Alessandra Lighezzolo, che ad Arzignano aveva un negozio di accessori per bambini ed era molto attiva nella Confcommercio locale, lascia un marito e due figli.L'impatto si è verificato all'altezza del casello di Verona: Paolini, al volante di una Volvo, ha tamponato la Fiat 500 delle due donne. Il mezzo si è ribaltato finendo sulla corsia della tangenziale che corre parallela all'autostrada.La 53enne, poco dopo lo schianto, era stata colta da un arresto cardiocircolatorio.Illeso invece l'attore, che si è subito assunto la colpa dell'incidente attribuendolo ad un momento di distrazione.riproduzione riservata ®