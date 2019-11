Mario Landi

È la sesta volta in 1200 anni di storia. La Basilica di San Marco, a Venezia, è stata invasa dall'acqua alta 1,27 metri e rappresenta lo specchio della città lagunare che ieri, per più della metà della sua superficie urbana, è stata sommersa per le conseguenze del forte maltempo. Da notare che 3 dei 6 allagamenti storici della basilica si sono verificati negli ultimi 20 anni: l'ultima il 30 ottobre 2018 quando l'acqua invase decine di metri quadri del millenario pavimento a mosaico marmoreo. Il ministro dei Beni Culturali, Franceschini, ha inviato ispettori per verifiche alla struttura.

BASILICATA FLAGELLATA. In Basilicata sono ingenti i danni all'agricoltura ma anche alle strade dei famosi sassi di Matera, capitale europea della cultura, trasformate in torrenti: oggi scuole chiuse, anche perché bisogna liberare il centro storico dal fango.

ALBERO KILLER. Un 80enne di Altamura ha perso la vita dopo essere stato travolto da un ramo che si è spezzato per il forte vento. Tragedia sfiorata nello stazionamento dei bus CTP di via Fasano, a Pozzuoli (Napoli), dove le raffiche di vento hanno abbattuto un albero che è rovinato su un bus fermo.

ALLERTA SOTTO AL VESUVIO. Le scuole resteranno chiuse per allerta meteo nei comuni vesuviani di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Massa di Somma, Somma Vesuviana, Volla, Pollena Trocchia e Sant'Anastasia. Anche oggi resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado in tutta Napoli.

CAPRI, CALCINACCI IN PIAZZETTA. A Capri le forti raffiche di vento hanno causato il distacco di uno spigolo di cornicione dalla torre campanaria nella celebre Piazzetta, con i calcinacci caduti sulle scale del ristorante sottostante. Stop per molti collegamenti marittimi, oggi niente scuola.

ONDE DA BRIVIDI. Sicilia in ginocchio, con una tempesta di fulmini che si è abbattuta su Messina. Nel Salento le onde del mare hanno raggiunto i 5 metri d'altezza.

PIENO INVERNO SULLE DOLOMITI. Intanto è già pieno inverno sulle Dolomiti e sulle altre montagne dell'Alto Adige. Alla neve caduta la scorsa settimana, ieri si sono aggiunti parecchi centimetri caduti in mattinata.

