Mario Landi

È diventato un caso diplomatico, oltre che uno scontro tra sostenitori della legalità e coloro che invece puntano sull'aspetto umanitario. Sta di fatto che nella vicenda dello stabile occupato a due passi da Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, ora entra in campo la Procura dopo che Areti, società che per conto di Acea si occupa della distribuzione, ha presentato un esposto contro ignoti per furto di energia. Un atto dovuto che porterà all'apertura di un fascicolo che vede come unico protagonista il cardinale Konrad Krajewski. Ma sull'Elemosiniere del Papa grava il nodo immunità della quale godono gli alti prelati del Vaticano: dunque, qualora il porporato dal nome impronunciabile non volesse avvalersene, la Procura di Roma dovrà comunque seguire un iter diplomatico perché si tratta di un cittadino straniero (polacco). Peraltro il contratto che regolava la fornitura di energia elettrica nello stabile occupato era «di salvaguardia», ma nessuno finora aveva mai pagato le bollette.

Per questo Hera, titolare del contratto intestato all'immobiliare proprietaria del palazzo, ha ordinato una settimana fa ad Areti di interrompere la fornitura e la controllata di Acea ha eseguito. Al momento del distacco, Hera aveva annunciato che il servizio sarebbe stato ripristinato «quando le bollette saranno pagate». Adesso quindi la Procura dovrà valutare non solo il fatto che è stata effettuata una manovra potenzialmente pericolosa non da personale abilitato, ma anche che l'elettricità arriva con un prelievo indebito ai danni della stessa Acea. Nell'occupazione vivono da cinque anni 450 persone (180 famiglie) di 18 nazionalità, 98 sono minori; il 30% sono italiani. L'Inps inoltre ha precisato che «l'immobile sito di cui si stanno occupando in queste ore i mezzi di informazione, non è di proprietà dell'Istituto».

Il caso del palazzo abusivo di Roma è oramai entrato anche nell'agone politico-elettorale, specie dopo la parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Se in Vaticano vogliono pagare le bollette a tutti gli italiani in difficoltà, ci diano un conto corrente. Sostenere l'irregolarità non è mai un buon segnale».

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

