Da ieri al Giardino degli Aranci c'è una targa toponomastica in memoria di Luigi Magni, regista e sceneggiatore nato a Roma. Noto per film come Nell'anno del Signore (anno 1969), In nome del Papa Re del 1977 (con il quale vinse il David di Donatello) e In nome del popolo sovrano del 1990, Magni collaborò a lungo anche con Nino Manfredi. Anzi, dopo la morte dell'attore ciociaro avvenuta nel 2004, non diresse più nessun film.

La targa del Belvedere Luigi Magni è stata collocata alla fine di Viale Nino Manfredi. Alla cerimonia erano presenti - tra i tanti - il vicesindaco Luca Bergamo con il vicepresidente del Municipio I Jacopo Maria Emiliani Pescetelli, Erminia Manfredi con i figli Luca e Roberta, Fiorella Magni, Umberto Magni, Mauro Magni, Massimo Wertmuller, il presidente dell'Associazione Gli Amici di Righetto Roberto Bruni, Massimo Castellani della Fondazione Luigi e Lucia Magni, Alessandro Filippi, Antonello Avallone, Alessandra Kre, Monica Magni, Patrizio Baracaia.

«I grandi amici Nino Manfredi e Luigi Magni, grazie a questa targa, è come se rimanessero vicini ad osservare da questo splendido affaccio su Roma la loro amata città. Loro che al Giardino degli Aranci, come raccontano amici e parenti, passavano tanti pomeriggi a parlare di sceneggiature e film», ha affermato Bergamo durante la cerimonia.

