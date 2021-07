Mario Landi

Costrette a passare la notte a 4.000 metri di quota dopo aver cercato una via di fuga dalla bufera. Così hanno perso la vita Martina Svilpo, di 29 anni, residente a Crevoladossola (Verbania), e Paola Viscardi, di 28 anni, residente a Trontano (Verbania). Le due alpiniste con un loro amico sopravvissuto erano sul massiccio del Monte Rosa, per un'ascensione considerata facile. Valerio Zonna, di 27 anni, di Pettenasco (Novara), che era con loro e che se l'è cavata con gravi congelamenti alle mani ha raccontato la tragedia.

La cordata era salita sabato pomeriggio sulla cima nonostante le pessime previsioni meteorologiche. In fase di discesa hanno perso lastrada e hanno iniziato a vagare sul ghiacciaio con scarsa visibilità. In quota è scoppiato un temporale, poi la bufera con forte vento e temperature meno 10 gradi. Alle 14 i tre hanno chiesto aiuto alla Centrale unica del soccorso di Aosta senza però riuscire a indicare la loro posizione esatta. I contatti telefonici si sono interrotti. Dal rifugio Mantova è quindi partita una squadra a piedi formata da tecnici del Soccorso alpino valdostano: in serata hanno raggiunto i tre alpinisti in mezzo alla bufera. Le due ragazze, che non riuscivano più a camminare a causa di congelamenti agli arti inferiori, sono state caricate a spalle e portate a valle. Martina Svilpo ha avuto un arresto cardiaco fatale poco sopra la capanna Gnifetti, l'amica è invece arrivata viva al rifugio Mantova dove il medico del 118 per due ore ha cercato disperatamente di rianimarla. Tutto inutile: nella notte anche Paola Viscardi è morta. «In cinque minuti il meteo è cambiato e la bufera ci ha bloccati in quota», ha raccontato Zolla. «Come sto? Vi lascio immaginare...», si limita a dire il giovane alpinista di Pettenasco (Novara). «Ricordo il freddo, tanto freddo, mi sono tolto i guanti per darli a una delle due ragazze».

