Conte revoca Siri, la Lega dissente ma il governo va avanti. Il premier rispetta le previsioni e decide per «licenziare» l'esponente leghista ottenendo la fiducia dei suoi ministri e terminando la riunione senza la conta che, seppur simbolica, avrebbe fotografato la rottura tra la Lega e il capo del governo. «È la vittoria degli onesti», esulta Luigi Di Maio. «Siri è innocente fino a prova contraria», è il muro alzato da Matteo Salvini. E il caso non fa che accentuare un trend evidente già da giorni: da qui al 26 maggio tra il M5S e la Lega sarà guerra, su ogni tema, all'ultimo voto.

Il Cdm inizia con 45 minuti di ritardo per una pre-riunione dei ministri leghisti nello studio di Giancarlo Giorgetti. Tra gli ultimi ad arrivare ci sono Salvini e Di Maio. Assenti Enzo Moavero e Giovanni Tria. Il tema Siri è il primo punto all'ordine del giorno. Conte spiega le ragioni per cui il sottosegretario, indagato per corruzione in una vicenda riguardante investimenti nelle energie rinnovabili, debba fare un passo indietro. «Se perdiamo al fiducia dei cittadini non potremo agire come governo del cambiamento», è il concetto ribadito da Conte. Il dibattito, in Cdm, è teso ma «civile». Per la Lega prendono le parola Giulia Bongiorno e Salvini. L'intervento del ministro della P.a. è una sorta di replica della difesa all'accusa davanti all'ideale tribunale di Palazzo Chigi. La difesa di Salvini fa riferimento a quei principi del garantismo già snocciolati in questi giorni. Il clima si adombra. Per il M5S è Di Maio a parlare, scegliendo una linea più morbida, ricordando che Siri, se innocente, potrà tornare al suo posto. Ed è subito dopo che Conte pronuncia la domanda-chiave: «Questo è un passaggio di alta valenza politica, ho la piena fiducia di tutti?». «Sì», è la risposta di Salvini che però precisa di non poter concordare nell'avallare la delibera di revoca. La delibera viene verbalizzata. Il presidente della Repubblica, con decreto ad hoc, completerà la procedura.

Cantieri, flat tax salario minimo, aiuti alle famiglie: il ring della guerra elettorale è segnato. «Convochiamo subito un tavolo su flat tax e salario minimo», annuncia Di Maio. Salvini ribadisce che non avrebbe mai fatto cadere il governo sul caso Siri. Ma non risparmia una stoccata al M5S: «La Raggi è indagata da anni ed è al suo posto».

