Con la sua ironia british e la sua anima rock aveva conquistato l'Italia. Importando un metodo rigorosamente suo e molto imitato per imparare l'inglese. Ed era diventato noto al grande pubblico grazie ad apparizioni tv e spettacoli, oltre alla pubblicazioni di tanti libri per imparare la lingua. John Peter Sloan, attore teatrale e comico britannico, è morto a Menfi a soli 51 anni. «È avvenuto tutto improvvisamente. Soffriva di asma, aveva un enfisema, ma niente di preoccupante. Poi, ieri sera, è stato trasferito in ospedale, ha avuto un aggravamento e non c'è stato nulla da fare», ha detto tra le lacrime all'Agi la sua agente, Stefania Milanesi.

E subito sul web sono spuntati tanti messaggi di affetto e di cordoglio, di colleghi e semplici spettatori, affezionati al suo ruolo di maestro d'inglese sui generis. «Ciao John, non dimenticheremo mai il tuo modo divertente di insegnare la lingua inglese. Con la tua allegria e la tua simpatia sei riuscito a farti amare da tutti gli italiani», ha scritto il collega Herbert Pacton postando su Facebook una foto che li ritrae insieme. «Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingham. John Peter Sloan, un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto», ha sottolineato sempre sui social network il collega Maurizio Colombi. «Ciao John, non dimenticheremo mai il tuo modo divertente di insegnare la lingua inglese. Con la tua allegria e la tua simpatia sei riuscito a farti amare da tutti gli italiani», ha scritto invece su Twitter il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Di padre irlandese e madre inglese, John a soli 16 anni aveva lasciato l'Inghilterra per girare l'Europa come cantante e chitarrista. Nel 1990 è approdato in Italia fondando un gruppo rock, i The Max, attivi fino al 2000, quando è nata sua figlia. Da allora, la decisione di dedicarsi solo all'insegnamento della lingua inglese, attraverso un proprio metodo, nel quale giocava un ruolo determinante la componente ludica. Nel 2011 ha fondato la sua prima scuola, John Peter Sloan, a Milano, quindi nel 2013 una seconda sede a Roma e infine una terza a Menfi, in Sicilia, un luogo che amava molto: da qui solo tre giorni fa postava fotografie del mare siciliano e del suo ritorno in studio di registrazione per nuovi cicli di corsi di inglese.

Oltre a Zelig, Glob - L'osceno del villaggio condotto da Enrico Bertolino e Report di Milena Gabanelli, dove intervista i passanti e testava il loro inglese in modo divertente, Sloan è stato anche per diversi anni uno dei docenti della scuola di Amici.

