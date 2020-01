Mario Landi

Aveva commosso l'Italia con un post nel quale annunciava l'intenzione di chiedere ai medici di porre in essere quelle cure palliative per accompagnarlo nel suo ultimo tratto di vita. In pratica, di passare alla sedazione profonda.

Così Giovanni Custodero, 27 anni, il coraggioso calciatore di Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi), si è spento nel sonno nelle scorse ore: ha combattuto come un guerriero, sempre son il sorriso, sapendo di non avere alcuna speranza. L'ex portiere (aveva giocato nella squadra di calcio a 5 del Fasano, nel campionato di C2). era malato di sarcoma osseo. Tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti ai familiari, molti dei quali pubblicati sulla bacheca facebook da cui Custodero aveva dato l'annuncio della propria scelta e in passato aveva pubblicato aggiornamenti sulla sua condizioni. In quasi tutti ricorre la parola «guerriero» e sono scritti da amici, conoscenti e persone che si sono imbattute in questa storia solo attraverso i social. Si tratta di rringraziamenti per le iniziative svolte in vita, per il coraggio dato agli altri nonostante la propria sofferenza e la propria condizione. Un giornale online locale, d'accordo con la famiglia, ha avviato una raccolta fondi in sua memoria per sostenere la famiglia e tutte le iniziative benefiche che aveva in cantiere.

Custodero si era ammalato di sarcoma osseo nel 2017, ma aveva lottato coraggiosamente con la malattia, accettando l'amputazione di una gamba, ma soprattutto continuando a comunicare ad amici, conoscenti e follower il suo amore per la vita e la sua capacità di apprezzare ogni singolo momento che l'esistenza poteva ancora donargli.

Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano, ha scritto su Fb: «I nostri affanni quotidiani e le nostre discussioni appaiono trascurabili piccolezze di fronte ad un attaccamento alla vita e ai valori umani come quello che il nostro Guerriero ha dimostrato».

Lunedì 13 Gennaio 2020

