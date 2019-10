Mario Landi

Armati di pistola, mani e volto coperto, si sono fatti consegnare gioielli e denaro e sono fuggiti. È caccia ai malviventi che martedì sera a Vinovo, alle porte di Torino, hanno fatto irruzione nella villa di Claudio Marchisio. L'ex giocatore della Juventus stava guardando la tv con la moglie Roberta quando, poco dopo le 21.30, è stato costretto a consegnare quanto di prezioso aveva in casa a cinque uomini. Una brutta esperienza, resa ancora più sgradevole dagli haters che, sui social, lo hanno preso di mira per il suo passato bianconero e l'impegno nel sociale. «Se entri nella casa di una persona per derubarla, sei un delinquente. Se punti la pistola al volto di una donna, sei un balordo. Se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne è una battuta idiota o una discriminazione territoriale di qualsiasi tipo, sei un poveretto - scrive sui social il Principino -. A tutti gli altri un sentito grazie per la vostra vicinanza». Sulla rapina indagano ora i carabinieri. I malviventi hanno scassinato la portafinestra al piano terra della villa e, brandendo due pistole e due cacciaviti, hanno minacciato Marchisio e la moglie, in casa in quel momento senza i figli. Cercavano la cassaforte. La coppia, terrorizzata, ha spiegato che in quella villa «non c'era nessuna cassaforte».

Così, mentre Roberta è rimasta in salotto, sorvegliata da due rapinatori, l'ex calciatore bianconero è stato costretto a fare il giro dell'abitazione per raccogliere e consegnare collane, bracciali, anelli, vestiti di marca e altri oggetti di valore. «Parlavano italiano, ma con accento straniero». Uno degli uomini avrebbe anche cercato di rassicurare le vittime: «Sono juventino. Non vi farei mai del male, ma diteci dove sono i gioielli».

I carabinieri della compagnia di Moncalieri, insieme ai colleghi del Nucleo radiomobile, hanno effettuato un sopralluogo nella zona, un villaggio residenziale chiamato I Cavalieri composto da villette recintate e protette da un sistema di accesso con codici. Gli inquirenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza e stanno verificando vie di accesso e di fuga. È ancora da chiarire se il gruppo sia fuggito a piedi o in auto. Le modalità della rapina fanno supporre che i malviventi stessero monitorando la villa da giorni.

Marchisio non è il primo calciatore juventino ad essere vittima dei ladri. Nel 2010 era stato messo a segno un colpo da 450mila euro nella villa di Pavel Nedved. Nel 2014 i banditi erano nell'appartamento di Arturo Vidal e lo scorso maggio ignoti hanno tentato un furto a casa di Federico Bernardeschi, quel giorno impegnato nel derby.

