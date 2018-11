Mario Landi

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È caccia all'uomo, in Kenya, sulle tracce dei rapitori della volontaria milanese Silvia Costanza Romano: ci sono stati anche alcuni fermi e un pista calda porta ad un affittacamere in fuga. Ma l'incubo é che quelle tracce - o possibili passaggi di mano fra criminali e terroristi - portino nella Somalia dei fondamentalisti islamici al-Shabaab, per ora silenti ma con cui sarebbe oltremodo difficile trattare. L'impegno delle autorità keniane nella caccia ai sequestratori è stato assicurato da Gideon Saburi, il vicegovernatore di Kilifi, la contea della savana keniota dove la 23enne operatrice che accudiva orfani e bimbi disagiati è stata rapita martedì sera verso le 19 da un gruppo di uomini armati. Il rapimento è avvenuto nel villaggio di Chakama, a un'ottantina di km dalla località balneare di Malindi, davanti alla foresteria della onlus Africa Milele.