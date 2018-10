Mario Landi

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha ripreso col cellulare due ragazzine di 16 anni mentre dormivano, ne ha spogliata una, l'ha toccata continuando a girare le immagini. Poi ha messo in Rete il video. Nel suo pc gli inquirenti hanno trovato file scabrosi con protagonisti minori: Gaetano Amato, ex giudice della corte d'appello di Reggio Calabria non ha saputo dare una spiegazione plausibile.Ieri il gup di Messina l'ha condannato a 7 anni di reclusione per violenza sessuale e produzione e diffusione di materiale pedopornografico. Arrestato un anno fa, dopo qualche mese è stato messo ai domiciliari in un centro di cura per persone affette da disturbi sessuali. Intanto il Csm l'ha sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e ha aperto un procedimento disciplinare che potrebbe chiudersi con la radiazione. L'inchiesta che ha portato al processo, celebrato in abbreviato, è stata coordinata dal procuratore di Messina Maurizio De Lucia e dell'aggiunto Giovannella Scaminaci.riproduzione riservata ®