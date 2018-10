Mario Landi

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Attese e timori accompagnano la riapertura dei mercati di questa mattina. Il duro giudizio dell'Unione europea sulla manovra del governo gialloverde che prevede un rapporto deficit/Pil al 2,4% è arrivato infatti nel week end, a mercati chiusi. A rendere più vicina la tempesta finanziaria potrebbero essere però i giudizi delle principali agenzie di rating che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Secondo Goldman Sachs per esempio, con lo spread intorno ai 300 punti la maggiore spesa per interessi da qui al 2021 sarebbe di oltre 20 miliardi. L'attesa riguarda anche le prossime mosse dell'Unione europea. Il duello a distanza con Bruxelles innervosisce il governo italiano. Il vicepremier Luigi Di Maio accusa la stampa e l'Unione europea: «Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile, ma più fanno così e più ci compattano». Deciso a mostrare i muscoli e a non arretrare davanti alle richieste dell'Ue, il leader 5 stelle accusa alcuni commissari europei di fare «campagna elettorale» e prevede alle elezioni europee della prossima primavera «un terremoto politico che avvantaggerà» il governo gialloverde.(A. Sev.)