Mario Landi

Anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini sui social commenta l'arresto di un romeno - definito dal vicepremier «schifoso» - accusato dello stupro della 70enne di Milano. Il segretario del Carroccio rilancia l'introduzione della castrazione chimica. «Era già stato rispedito in Romania per un'altra violenza di dieci anni fa ma, uscito dal carcere, ha pensato bene di tornare subito in Italia! Posto che questo soggetto dovrebbe essere subito restituito alle patrie galere (e questa volta suggerisco di buttare la chiave), confermo l'opportunità della castrazione chimica farmacologica per curarè questi infami: altri Paesi la sperimentano da anni, perché in Italia no?», scrive Salvini.L'assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, afferma che «è il terzo caso, nel giro di tre mesi, in cui una donna è vittima di violenze fisiche e sessuali da parte di un rumeno. Gli stupratori stranieri sono 4 su 5 rispetto al totale dei casi».