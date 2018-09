Mario Landi

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per l'Ilva «verrà formulata una proposta di assunzione a tempo indeterminato a 10.300 lavoratori». È quanto emerge dalla bozza di proposta presentata da Mittal all'inizio della riunione sull'Ilva, in corso al Ministero dello Sviluppo Economico, che è andata in scena fino a notte fonda. Fonti sindacali parlano comunque di un accordo ancora distante.Nella bozza si specifica che le assunzioni saranno ripartite in 10.100 entro il 31 dicembre 2018 e 200 entro il 31 dicembre 2021. Inoltre c'è da parte degli acquirenti del gruppo siderurgico italiano l'impegno a formulare una proposta di assunzione dei dipendenti in esubero qualora ad agosto del 2023 «vi fossero ancora lavoratori che non avessero beneficiato di altre misure o opportunità previste dall'accordo o di assunzioni nelle Affiliate».Si tratta dei uno dei punti dirimenti chiesti dai sindacati, ovvero la garanzia della piena occupabilità al 2023.