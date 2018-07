Mario Landi

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una bimba romena di un anno, che vive nel campo nomadi di via di Salone a Roma, è stata ferita alla schiena probabilmente da un colpo di pistola ad aria compressa. È accaduto martedì, ma il fatto è venuto alla luce soltanto ieri. La bambina è stata sottoposta a intervento chirurgico e le hanno estratto un piccolo corpo estraneo metallico molto simile a un piombino di una pistola ad aria compressa. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia Casilina e della stazione Alessandrina.Ascoltati alcuni familiari che avrebbero raccontato che la bambina era in braccio alla madre in strada, su via Palmiro Togliatti, quando la donna si è accorta che le usciva sangue dalla schiena. La piccola è arrivata all'ospedale Pertini, dove i medici le hanno estratto il piombino. A raccontare l'accaduto è stata la famiglia della bambina. «Come semplice cittadino, ma anche come rappresentante della comunità rom ha scritto in una nota Najo Zdovic, presidente della associazione Nuova Vita vorrei dire che fino ad ora non era stato mai commesso un gesto così vigliacco contro bambini e donne rom. Spero che sia un caso isolato altrimenti cominciamo a pensare che ci sia chi semina odio e razzismo verso gli altri, e si arrivi anche a dare il diritto, magari non scritto, ma di fatto tollerato ad alcuni di essere protagonisti di orrendi crimini». Poi, l'appello alla sindaca Raggi: «Mi auguro che il Comune di Roma si faccia parte civile in questa inchiesta».