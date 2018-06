Mario Landi

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Penso sia meglio parlare di una rateizzare a lungo termine per chi ha serie e oggettive difficoltà». Lo dice il presidente di Confidustria Vincenzo Boccia a Circo Massimo, su Radio Capital, a proposito della pace fiscale: «Un azzeramento - spiega - sarebbe un messaggio totalmente diverso. Una cosa è avere un fisco che devi comunque rispettare ma che, in caso di difficoltà, consente di pagare fino a 10 anni senza tassi elevati. Altra cosa è l'azzeramento, che può creare una dimensione potenziale di furbizia che abbiamo già visto in passato».Sulla flat tax, invece, Boccia ha detto che può essere un «oggetto di priorità. Dal patto della fabbrica abbiamo definito tra le prime cose da fare, su cui convergono anche Cgil, Cisl e Uil, quello di ridurre le tasse sui lavoratori italiani, il famoso cuneo fiscale. Questa è una formula di flat tax prioritaria e poi passo dopo passo si può arrivare, ma ripeto dobbiamo fare i conti con le risorse del Paese. Figuriamoci a chi non piacerebbe avere più pensioni, meno tasse e costruire un Paese molto bello. Dobbiamo costruire le condizioni per farlo».