Mario Landi

Sono 75 i comuni che torneranno al voto domenica 24 giugno per il ballottaggio (ore 7-23) delle elezioni amministrative nelle città con più di 15mila abitanti. Il centrodestra è in vantaggio in 29 comuni, il centrosinistra in 20. Il M5s se la giocherà al secondo turno solo in tre comuni capoluogo: Terni, Avellino, Ragusa.Tra le sfide più interessanti, quella fra il centrodestra e il M5s nella ex rossa Terni, mentre a Pisa, altro feudo rosso, il centrosinistra parte in svantaggio rispetto al candidato leghista sostenuto dal centrodestra unito. Ad Imperia l'ex ministro del governo Berlusconi, Claudio Scajola proverà a vincere la sfida fratricida con Luca Lanteri, scelto dalla coalizione di centrodestra.Ad Anagni, il derby sarà tutto a destra con Daniele Natalia di Forza Italia che sfiderà l'esponente di CasaPound, Daniele Tasca.riproduzione riservata ®