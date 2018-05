Mario Landi

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'assemblea nazionale del Pd - che dovrà scegliere il segretario del partito - si svolgerà il 19 maggio, con inizio alle 10.30. Favoriti anche da una possibile data elettorale in autunno, i dem provano a riorganizzarsi e nel frattempo ribadiscono il loro appoggio al governo dei tecnici annunciato da Mattarella. Matteo Renzi, segretario dimissionario, mette subito un'ipoteca sulla scelta del leader che potrebbe gestire le liste elettorali. «Sarà Gentiloni il candidato premier del Pd». «Un candidato c'è ed è Martina», replica il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, della minoranza interna. Lo stesso Martina chiarisce che «c'è da fare un grande lavoro di squadra, non solo di tenuta ma di rilancio». Ma la fase più importante detta alla trasmissone Circo Massimo di Radio Capital è questa: «Non c'è tempo per fare le primarie». Aggiungendo: «Nessuno può scartare lo scenario di un voto a breve. Mi auguro che 5Stelle e centrodestra riflettano con un passo verso la responsabilità. Abbiamo avuto presunti vincitori che hanno raccontato agli italiani soluzioni facili, veloci, nuove. E alla fine siamo tornati al punto di partenza. Abbiamo subito una sconfitta pesantissima, ma c'è da riflettere su incapacità e irresponsabilità di queste forze».riproduzione riservata ®