Mario Landi

A due mesi dalle elezioni del 4 marzo, senza un nuovo governo visibile all'orizzonte in Italia, la Commissione Europea inizia a lasciar trapelare i primi segnali che la pazienza a Bruxelles non è infinita. L'esecutivo Ue ha mandato un avvertimento tecnico: l'«incertezza politica», se prolungata ulteriormente, potrebbe mettere a rischio la crescita economica dell'Italia, proprio ora che la «ripresa trainata dagli investimenti» potrebbe spingere il Pil più del previsto. Il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari, Pierre Moscovici, ha usato toni meno concilianti. Lo sforzo strutturale (vale a dire il miglioramento del deficit strutturale, previsto quest'anno all'1,7% del Pil potenziale, come l'anno scorso) dell'Italia per il 2018 è pari «a zero», ha detto Moscovici, non allo 0,3% che era stato chiesto. E le «conseguenze» di questo «fatto» in materia di sorveglianza europea sui bilanci verranno tratte il 23 maggio prossimo.L'Italia resta anche fanalino di coda d'Europa per la crescita, la più bassa dei 28 paesi assieme a quella del Regno Unito. Per entrambi i paesi il pil 2018 crescerà di 1,5%, per poi rallentare a 1,2% nel 2019