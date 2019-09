Mario gol ma vince il Napoli

Marco Subbiotti

ROMA - Il Napoli riprende la marcia dopo la sconfitta con il Cagliari. La vittoria sul Brescia però non è limpida e c'è ancora da segnalare qualche lato oscuro che condiziona gli azzurri. Evidentemente l'intervento deciso di Carlo Ancelotti non è riuscito del tutto a rimettere le cose a posto. Niente atteggiamento molle, a tratti anche spirito guerriero e agonismo spinto. La squadra così appare trasformata rispetto a quattro giorni fa e si vede. Il tutto, però, soltanto per un tempo. Nella ripresa la squadra di Ancelotti è di nuovo distratta e si fa mettere sotto dal Brescia che prende il sopravvento e morde l'avversario fino quasi a farlo capitolare. E i riflettori se li prende Mario Balotelli, che prima entra in campo con la figlia Pia in braccio tra gli applausi del San Paolo e poi ritrova la via del gol, il primo dopo il suo ritorno in serie A con la maglia dei lombardi. In una giornata di caldo estivo, con la partita giocata nell'orario peggiore, gli azzurri danno spettacolo nel primo tempo. Il Napoli, nel quale è assente in difesa Koulibaly che sconta la prima delle due giornate di squalifica rimediate a seguito delle proteste con l'arbitro Di Bello mercoledì scorso, si rivede agli abituali livelli Allan che nella prima parte della stagione non era sembrato al meglio, forse anche per aver saltato la preparazione per aver partecipato alla Coppa America. Ma il vero protagonista della giornata per gli azzurri è Dries Mertens, autore del primo gol, su assist perfetto di Callejon con il quale il belga si avvicina ancora di più a Diego Maradona nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi. Mertens ne ha messi a segno complessivamente 114 contro i 115 dell'argentino. Gli azzurri trovano il raddoppio alla fine dei minuti di recupero del primo tempo, grazie a un colpo di testa di Manolas. Il Brescia riapre la gara al 22' quando Balotelli con un colpo di testa manda il pallone in rete su cross dalla bandierina di Tonali e mette a segno il suo primo gol con la maglia del Brescia. Inutile assalto finale degli ospiti.

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA