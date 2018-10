Mario Fabbroni Vogliono fare tutti quota 100. Al più presto. Le misure sulle

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniVogliono fare tutti quota 100. Al più presto. Le misure sulle pensioni previste dalla manovra economica rischiano di provocare un esodo tra medici e dirigenti sanitari ospedalieri: circa 70mila camici bianchi in uscita fino al 2023 rispetto agli attuali 110.500 in servizio. Ma il terremoto in corsia ospedaliera arriverà anche prima, visto che il sindacato Anaao Assomed avverte che sono 45mila le uscite maturate con la Legge Fornero, cui vanno aggiunte ulteriori 25mila con i calcoli della quota 100. «Medici e i dirigenti sanitari abbandonano il lavoro con una età media di 65 anni, grazie anche ai riscatti degli anni di laurea e specializzazione. La riforma prevista dall'attuale governo determinerà in un solo anno l'acquisizione del diritto al pensionamento di ben 4 scaglioni. Diritto che verrà largamente esercitato». Solo che i giovani neo specialisti non ce la faranno a sostituire gli ospedalieri in uscita. «Ma soprattutto - aggiungono i sindacalisti di settore - è a rischio la qualità generale delle prestazioni mediche, perché i processi previdenziali saranno così rapidi e drastici da impedire il trasferimento di esperienze e di pratica clinica».Dal 2010 al 2016 i medici e i dirigenti sanitari in servizio sono già diminuiti di oltre 7.000 unità. E questo ha permesso alle Regioni una riduzione delle spese per il personale che per il 2016 ammonta a circa 600 milioni di euro. Quota 100 non riguarderà i medici di famiglia (fanno riferimento all'Enpam, cassa pensioni privata): tuttavia anche le 14.908 uscite previste nei prossimi 5 anni destano forte preoccupazione poichè ben 14 milioni di italiani rischiano di restare senza medico di base.riproduzione riservata ®