Mario FabbroniVivere di pensione, nel vero senso della parola. Perché sono un esercito (per la precisione 1 milione e 700 mila) gli italiani che ricevono ogni mese, da almeno 30 anni, l'assegno dell'Inps. Gente che ha lavorato non più di 20 anni (spesso e volentieri anche meno) ma che incassa tranquillamente il proprio vitalizio da più di 6 lustri.Finita qui? Macché. Il paese della cuccagna pensionistica conta addiruttura oltre 400.000 pensioni con una decorrenza più antica dell'anno 1980, quindi in vigore da oltre 38 anni. In pratica per i superfortunati che possono contare su questi assegni, il bilancio sull'aspettativa e sulla qualità della vita è largamente positivo con trattamenti che, grazie alla lunga durata, possono superare di tre volte i contributi versati.Le pensioni liquidate prima del 1980 e ancora in essere all'inizio del 2018 sono nel complesso 406.942, quelle private antecedenti il 1980 sono 355.335 mentre i trattamenti pubblici sono 51.607. Il calcolo include naturalmente solo le pensioni di vecchiaia, anzianità e superstiti mentre sono escluse le invalidità e gli assegni sociali. Anche su questi numeri ora si innesta l'annunciata abolizione della legge Fornero e l'introduzione della cosiddetta quota 100 per andare in pensione (ovvero il cumulo tra età anagrafica e periodo di versamento contributivo).Proprio ieri Matteo Salvini ha dichiarato: «Ci sono tantissimi pensionati italiani (e stranieri) che vanno a spostare la residenza in Portogallo o in regioni spagnole perché non pagano tasse per 5 anni. Mi domando perché l'Italia non possa offrire stessa opportunità, tornando ad attrarre gente che vive, che spende, che produce, che consuma».riproduzione riservata ®