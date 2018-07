Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniUndici articoli di grande importanza per milioni di italiani. Sono quelli che formano il cosiddetto decreto Milleproroghe. Ecco cosa contiene.BONUS 18ENNI. Il bonus per i 18enni varrà anche per tutto il 2018: una proroga messa in forse all'insediamento del nuovo governo. Dal 2019, tuttavia, i 500 euro dati ai ragazzi per spenderli in cultura e aggiornamento tecnologico, dovrebbe diventare legge dello Stato.INTERCETTAZIONI. Tutte le principali disposizioni introdotte lo scorso dicembre saranno invece in vigore a partire dal prossimo 31 marzo 2019.GRADUATORIE SCUOLE. Le graduatorie vigenti per il 2017-18 vengono prorogate anche per il prossimo anno scolastico in relazione alle assegnazioni temporanee e per le destinazione all'estero sui posti che si rendono disponibili all'interno di specifici contingenti.FONDI SSN. Prorogati fino al 2020 i criteri previsti per il periodo 2015-17, relativi alle forme premiali nel riparto dei fondi per il servizio sanitario nazionale tra le Regioni.TERREMOTO ABRUZZO. Il termine per la presentazione dei dati sull'ammontare dei danni viene prorogato «al trecentesimo giorno successivo alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero».ISEE. Parte dal 2019 la possibilità che l'Inps collabori con l'Agenzia delle Entrate nella messa a punto della dichiarazione sostitutiva unica per l'Isee. -SICUREZZA SCUOLE. Previsto lo slittamento al 31 dicembre 2019 dei rendiconti dei lavori fatti per la messa in sicurezza delle scuole.GIUSTIZIA. Fino al 15 febbraio 2019 sono sospese la gran parte delle norme attuative relative alla partecipazione a distanza ai processi da parte di persone sottoposte ai programmi di protezione.PIANTE ESOTICHE. la denuncia del possesso di piante esotiche invasive viene prorogata al 31 agosto 2019RICETTE VETERINARIE. Vengono spostate a partire dal primo dicembre alcune norme relative alle ricette veterinarie.UNIVERSIADI NAPOLI 2019. Viene spostato di un mese il termine per la consegna delle infrastrutture per le Universiadi che si terranno a Napoli nel 2019. La scadenza, che prima era indicata al 30 aprile dello stesso anno, viene ora fissata al 31 maggio.ELEZIONI PROVINCIALI. Fissate elezioni per le Province: si terranno il 14 ottobre 2018.La bozza del Milleproroghe non contiene norme sulle Banche di Credito Cooperativo.riproduzione riservata ®