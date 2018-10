Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniUna vendemmia davvero eccezionale, quella dell'uva maturata nei vigneti dell'antica Pompei. Provocano una grande emozione questi grappoli che vengono dal passato: i filari sono stati riprodotti da scienziati ed esperti botanici esattamente come avveniva prima dell'eruzione vesuviana del 79 d.C., ovvero con tecniche agricole dell'antica Pompei utilizzando anche parte dei semi eccezionalmente ritrovati integri in anfore e depositi.L'antica viticultura ha prodottro ieri i suoi frutti, inaugurando la settimana della vendemmia dell'uva dell'antica Pompei. Con un inedito cin cin, dato che gli appassionati hanno potuto brindare con il pregiato vino Villa dei Misteri dell'annata 2011. Ovvero il primo nettare da quando - appunto - fu inaugurato l'Orto dove si coltivano anche alberi da frutto, piante medicinali e sacre, ortaggi, piante palustri e tessili. Quelle che vivevano nella Pompei prima della sua totale distruzione.Il vino Villa dei Misteri Annata 2011, prima produzione frutto dell'uvaggio storico di Piedirosso e Sciascinoso cui si aggiunge il primo raccolto di Aglianico, è realizzato da un'idea nata nel 1994 che ha dapprima interessato un'area limitata degli scavi (800 mq), per poi ampliarsi e giungere oggi a interessare 15 aree a vigneto ubicate tutte nelle Regiones I e II dell'antica Pompei tra cui Foro Boario, casa del Triclinio estivo, Domus della Nave Europa, Caupona del Gladiatore, Caupona di Eusino, l'Orto dei Fuggiaschi e alcune altre che si estendono per circa un ettaro e mezzo, Le aree producono circa 40 quintali per ettaro.