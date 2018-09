Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniUna task force per stanare il batterio colpevole dell'epidemia di polmonite in Lombardia, precisamente nella bassa Bresciana. La Procura ha aperto un'inchiesta, i 138 casi riscontrati solo ai pronto soccorso degli ospedali di zona sono abbastanza per ingaggiare i carabinieri del Nas. Così è partita una controffensiva senza precedenti, per evitare che la sotuazione degeri ulteriormente. Anche perché i militari del gruppo specializzato dell'Arma hanno pure un sospettato numero uno: il batterio della legionella.Anzi l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, sembra non voler attendere i risultati dell'inchiesta e anticipa: «Abbiamo la certezza che si tratta di polmonite batterica. Infatti sono in aumento i casi legionella: e questo ci fa pensare che il batterio in questione sia proprio la legionella». La Malattia del Legionario, più comunemente definita legionellosi - che proprio in estate ha ucciso quattro persone nel milanese - è un'infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila: i microorganismi sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali come acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi. Da questi ambienti raggiungono quelli artificiali, come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine.Sta di fatto che accanto ai carabinieri sono scesi in campo anche i biologi e i medici di famiglia: tutti proiettati verso l'interruzione della catena di contagi.Ieri quattro pazienti si sono rivolti all'ospedale di Asola, dove già ci sono 22 persone ricoverate e si sta tentando di far fronte alla richieste di profilassi. Non a caso i quattro nuovi pazienti sono stati dirottati all'ospedale di Mantova. Dove, nella serata di ieri, i ricoverati con sintomi di polmonite sono diventati sei.riproduzione riservata ®