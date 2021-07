Mario Fabbroni

Una riforma che riguarda oltre 4 milioni di giovani tra 18 e 25 anni: alle prossime consultazioni per la Politiche riceveranno sia la scheda per eleggere candidati alla Camera sia quella per il Senato.

Cade infatti la norma dell'articolo 58 della Costituzione e viene abbassato da 25 a 18 anni l'età minima degli elettori del Senato. Il provvedimento ha ottenuto in seconda deliberazione del Senato (quindi al termine di quattro passaggi parlamentari) 178 voti favorevoli e 15 contrari (30 gli astenuti). La legge andrà in vigore tra tre mesi, al termine del periodo in cui potrebbe essere richiesto un referendum confermativo, dato che il testo non ha ottenuto in tutte le votazioni il richiesto quorum dei due terzi. Coro quasi unanime di soddisfazione da parte dei partiti tranne che da Forza Italia: «I giovani non ci chiedono di votare per il Senato, chiedono invece più opportunità: anzi, meglio di altri respingono la politica dei like di cui questa riforma è chiara espressione», ha detto il vicepresidente vicario dei senatori di Fi Lucio Malan, annunciando l'astensione degli azzurri.

Secondo M5s invece «è un passo importante, significa dar fiducia ai giovani per il futuro del Paese». Il segretario del Pd, Enrico Letta: «Fino a ieri un giovane tra i 18 e i 25 anni aveva un potere elettorale dimezzato». La ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, sottolinea come «è proprio dai giovani che partono le più grandi rivoluzioni... basti pensare all'attenzione verso le tematiche ambientali». Giovanni Toti, cofondatore di Coraggio Italia scrive su Twitter: «Inizia una nuova era per le giovani generazioni, una grande responsabilità ma anche un diritto di scelta». «Siamo rimasti l'unico paese ad avere tra i requisiti di eleggibilità la soglia dei quarant'anni per la seconda Camera. Questo andava e va fatto», dice Leonardo Grimani di Italia Viva.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

