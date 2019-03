Mario Fabbroni

Una festa di Carnevale finita in tragedia, due auto che si scontrano frontalmente nel cuore della notte, il sangue che segna l'asfalto della Statale 16 a Porto Recanati, una famiglia distrutta, il pianto dei bimbi feriti strappati improvvisamente dal sonno.

Da un lato della carreggiata ecco la Peugeot con Gianluca Carotti (47 anni), Elisa Del Vicario (40) e i loro figli avuti da precedenti unioni: una bambina di 10 anni (figlia di lui) e un maschietto di 8 (figlio di lei). In direzione opposta un'Audi 6 guidata da Farah Marouane, 34 anni, marocchino, da anni residente a Monte San Giusto (Macerata) che era insieme ad altre due persone. Tutti risultati positivi all'alcoltest e al narcotest.

L'impatto è devastante: la Peugeot viene investita dall'altra vettura che nel frattempo aveva invaso la corsia opposta di marcia, si ribalta: la coppia muore sul colpo. la bimba è gravissima, il fratellino sta meglio ma sempre in Rianimazione pediatrica ad Ancona. Farah Marouane, piantonato in ospedale, attende la convalida del fermo di polizia: si tratta di un soggetto noto da tempo alle forze dell'ordine con vari precedenti per reati legati alla droga. Il gravissimo incidente è stato commentato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha chiesto «una preghiera per questa mamma e questo papà, un pensiero ai loro bimbi. Solo schifo - ha poi aggiunto parlando del conducente dell'Audi che ha provocato la tragedia - per l'assassino». Nel 2018 Marouane era stato arrestato in un blitz dei carabinieri per una partita di oltre 220 kg di hascisc, con altre persone, tra cui suo fratello. Era sottoposto all'obbligo di firma, ma questo non gli ha impedito di essere alla guida dell'Audi, sprovvista di assicurazione, domenica notte. Inizialmente si era pensato che i tre fossero in fuga dopo un altro incidente, oppure che avessero messo a segno un furto denunciato a Porto Recanati: ma i riscontri non sono ancora arrivati. «Dalle notizie che arrivano sembra che il peggiore dei balordi abbia ucciso il meglio della nostra comunità» si sfoga su Facebook il sindaco di Castelfidardo (Ancona) Roberto Ascani, che ha dichiarato il lutto cittadino esprimendo «dolore e rabbia. Due genitori splendidi, pronti ad aiutare gli altri e a sorridere alla vita stanotte ci hanno lasciato. Non certo per fatalità».

