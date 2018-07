Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniUna domenica che il mondo intero ricorderà, dopo 15 giorni trascorsi con il fiato sospeso. Quando in Thailandia era già sera, la grotta maledetta di Tham Luang, (nel nord del Paese) ha finalmente restituito 4 dei 12 piccoli calciatori intrappolati nel sottosuolo con il loro allenatore.Sono in ospedale dopo un'esperienza terribile condivisa con il buio pesto, i pipistrelli, i topi, la carenza di ossigeno e di cibo. I primi tre (giunti in elicottero) stanno relativamente bene, mentre le condizioni del minorenne (trasportato in ambulanza per il sopraggiungere delle tenebre) si sono subito aggravate: lamenta insufficienza respiratoria, forse ha contratto infezioni.Ecco perché la gioia dei soccorritori è molto contenuta: l'impresa è solo agli inizi ma almeno sembra possibile, salvo complicanze. La più importante si chiama pioggia: sulla zona si stanno concentrando nuvoloni minacciosi, le precipitazioni portate dai monsoni potrebbero durare giorni e allagare in maniera definitiva le cavità sotterranee. Per liberare i primi 4 ragazzini infatti sono stati impegnati 18 sub che si sono immersi nel sottosuolo restando per 6 ore controcorrente e per altre 5 in favore del flusso nel sifone che conduce al covo dei bambini per imbracarli e riportarli in superficie. Non senza aver dato loro maschere e istruzioni indispensabili per non morire nella traversata. Non è un caso infatti che le operazioni di soccorso sono riprese quando in Italia era notte fonda. Una lotta contro il tempo e contro una Natura che sembra matrigna ma che purtroppo è stata sfidata dall'imprudenza dell'allenatore (che verrà tratto in salvo per ultimo).Sta di fatto che tutto il mondo fa il tifo per la giovanissima squadra di calcio, proprio mentre in Russia si tengono i Mondiali. Il presidente americano Donald Trump ha twittato la propria felicità per le 4 vite estratte dalla grotta (Bella notizia) e spera nella positiva conclusione dell'operazione.In Thailandia ci sono 90 sub e speleologi tra i migliori al mondo, molti sono stranieri. I genitori del 14enne Nuttawut Takumsonh, uno dei ragazzi ancora da salvare, sono pronti a fare subito «una festa di compleanno al suo ritorno, dove vogliamo anche i soccorritori». Del resto i Seal Navy thailandesi sono già diventati eroi nazionali, anche perché finora hanno pagato con la vita di uno di loro questa incredibile storia. Un incubo da cui venir fuori, al più presto.riproduzione riservata ®