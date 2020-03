Mario Fabbroni

Un'unica Zona di sicurezza: ecco la trasformazione più importante, l'evoluzione del decreto dello scorso 25 febbraio in quello entrato in vigore dalla mezzanotte di domenica. Non esistono più zone rosse e zone arancioni ma un solo blocco composto da Lombardia, Venezia e altre 13 province di Emilia, Veneto e Piemonte.

CHI SI PUÒ MUOVERE. Dalla Zona di sicurezza» si può entrare e uscire solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

SI TORNA A CASA. A chi si trovava fuori della Zona di sicurezza al momento dell'entrata in vigore del decreto è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza. All'interno della «Zona di sicurezza» non ci si può spostare da una provincia all'altra.

MOTIVI PREVISTI. Una lettera del datore di lavoro, un certificato medico se si tratta di esigenze sanitarie o un documento comprovante l'esigenza lavorativa sono gli unici motivi che si possono esibire per chiedere di circolare ugualmente nella Zona di sicurezza fino al 3 aprile.

I CONTROLLI. Tutti i controlli sono affidati al prefetto, che ha il compito di verificare l'esecuzione delle misure attraverso posti di blocco ai caselli autostradali, controlli all'interno degli aeroporti e delle stazioni. Le forze dell'ordine inoltre hanno la possibilità di domandare perché ci si sta spostando in questi territori.

MEZZI PUBBLICI. Non ci sono limitazioni particolari per i trasporti urbani, se non quella di mantenere un metro di distanza tra una persona e l'altra. I treni e gli aerei viaggiano regolarmente, ma chi ne usufruisce dovrà giustificare il viaggio.

TELELAVORO. Per chi abita dentro la Zona di sicurezza non si vieta il lavoro ma si consiglia caldamente di effettuare lo smart working cioè di lavorare da casa tutte le volte che è possibile.

VITA SOCIALE. Tutte le attività che possono creare aggregazione di persone come musei, palestre, piscine, discoteche, pub e sale giochi sono sospese fino al 3 aprile. Ai bar e ai ristoranti, invece, è consentita l'apertura dalle ore 10 alle 18, mantenendo la distanza di un metro fra il personale e i clienti e tra i clienti stessi. Chiunque fosse trovato a non rispettare le regole, rischia la chiusura forzata del locale.

A DISTANZA. Chi non dispone della metratura sufficiente per attuare le misure di sicurezza, deve chiudere. Lo stesso vale per le attività commerciali: possono rimanere aperte, ma devono far rispettare la distanza di un metro.

CENTRI COMMERCIALI. l decreto prevede inoltre che nelle giornate festive e prefestive (quindi domenica e sabato) siano chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati Nei giorni feriali l'ingresso dovrà essere limitato.

OFF LIMITS. Sospese fino al 3 aprile le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (tranne per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

CARCERI. Per evitare di diffondere il contagio nelle prigioni il governo raccomanda la possibilità di sfruttare al massimo la detenzione domiciliare e chiede di limitare la concessione della libertà vigilata.

SANZIONI. Ai trasgressori multa di 206 euro e fino a tre mesi di carcere.

