Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniUn solo indirizzo per puntare l'indice contro i responsabili della guerra elettronica planetaria in corso: il Gru, l'intelligence militare del Cremlino, già chiamata in causa da Londra per l'affaire dell'ex spia Skripal e - in precedenza - da Washington nell'ambito del cosiddetto Russiagate. Solo che stavolta la tensione è altissima perché numerosi governi (le autorità britanniche, seguite a ruota dagli alleati australiani e quindi dagli olandesi oltre che dagli americani) hanno platealmente e clamorosamente accusato la Russia di condurre una serie di dannosi cyber attacchi.Le accuse più circostanziate sono quelle arrivate dal ministero della Difesa e dal controspionaggio olandesi. In una conferenza stampa tenuta all'Aja, le autorità dei Paesi Bassi hanno riferito di aver espulso quattro russi nell'ambito di un'operazione condotta in collaborazione con i servizi di Londra e con il supporto di quelli svizzeri e americani. I quattro sono stati identificati in Aleksei Moronetz, Ievgheni Serebriakov, Oleg Sotnikov e Aleksei Minin: i primi due sarebbero esperti informatici, gli altri addetti alla logistica. Sarebbero arrivati in Olanda protetti da passaporti diplomatici e avrebbero tentato di hackerare i database dell'Opac (agenzia internazionale per la proibizione della armi chimiche) sia con il sistema del fishing (mail maligne usate come esca) sia avvicinandosi fisicamente alla sede dell'agenzia per provare ad agganciarne il wi-fi. Gli investigatori dell'Aja hanno mostrato telefonini, equipaggiamento vario, ricevute di un'automobile presa a noleggio dal quartetto, foto e altri elementi indiziari. E hanno rivelato di aver sequestrato inoltre un computer adoperato a quanto pare in precedenza in Malaysia anche per tentare di infiltrarsi nell'inchiesta sull'abbattimento del volo Mh17, avvenuto nei cieli dell'Ucraina.Le parole con cui Vladimir Putin ha bollato l'ex spia Skripal (avvelenato a Londra) alla stregua di «un traditore e una canaglia» non contribuiscono certo a dissolvere le ombre agitate nei confronti dei servizi russi. Mentre il segretario generale della Nato, Jens Stoltemberg, accredita appieno le conclusioni delle inchieste anglo-olandesi-americane, definendo «scriteriate» le azioni di Mosca.riproduzione riservata ®