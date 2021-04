Mario Fabbroni

Un reddito anti povertà che spesso è finito nelle tasche di troppi soggetti attigui alla malavita: proprio ieri, a Catania, l'ennesima notizia di 76 persone denunciate per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Ci sono anche l'autore di un efferato omicidio di mafia commesso nel 1999 ed un elemento apicale di un clan che ha rinnegato il figlio diventato collaboratore di giustizia.

Ma il reddito di cittadinanza è stato anche un sostegno importante, specie in pandemia. Quasi 13 miliardi in due anni. Sono i numeri contenuti nell'ultimo Osservatorio Inps sul reddito di cittadinanza, dal quale emerge che a marzo di quest'anno le famiglie con il beneficio erano oltre 1,1 milioni per 2,6 milioni di persone. Una parte consistente del beneficio è erogato al Sud, con la provincia di Napoli che concentra quasi un sesto della spesa complessiva. Quasi come l'intero Nord.

L'importo medio ricevuto per famiglia è di 553 euro nel trimestre e di 559 euro se si guarda solo a marzo 2021. Nel Mezzogiorno è superiore di circa 100 euro (589 contro 488) rispetto al Nord. La Campania è in testa con 252.213 famiglie con il sussidio e 668.817 persone coinvolte (oltre una su quattro in Italia), con un assegno medio pari a 625 euro. La provincia che a marzo ha avuto più famiglie coinvolte è Napoli con oltre 157.000 nuclei a marzo, oltre il doppio di quelli di Roma e oltre quattro volte quelli di Milano (35.517). In pratica in provincia di Napoli c'è una persona coinvolta dal sussidio su sei: 438.971 le persone beneficiarie, quasi quante quelle dell'intero Nord (452.044).

L'86% delle prestazioni è erogato a cittadini italiani, il 9% a cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno, il 4% a cittadini europei e l'1% a familiari di tutti i casi precedenti.

