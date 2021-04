Mario Fabbroni

Un pasticcio pasquale che però non ha il sapore di buono. Già, perché quello che si è verificato al Centro vaccinazioni del Policlinico di Tor Vergata è una storia all'italiana che evidenzia limiti organizzativi, confusione e il tentativo di mascherare il problema. Chiedere scusa ammettendo un disguido e correre ai ripari sarebbe la cosa più semplice ma evidentemente non è una prassi di chi gestisce la Sanità del Lazio.

COSA È ACCADUTO. Pasqua, ore 13. I cancelli del centro vaccinale di Tor Vergata chiudono dopo aver inoculato - come sostenuto dalla stessa Direzione - 180 cittadini, dei quali 112 con 1° dose e 68 con 2° dose. Peccato che sui telefonini di alcune decine di cittadini ci fossero sms con appuntamenti pomeridiani, che i convocati hanno rispettato nonostante la giornata festiva. Chi ha sbagliato? La programmazione vaccinale oppure coloro che hanno inviato gli sms? Di sicuro non i pazienti. Leggo ha raccontato un disagio causato a un gruppo di romani chiamati a vaccinarsi, tra cui la signora Trieste di ben 101 anni, che si sono presentati regolarmente ma hanno trovato solo una guardia giurata. E il vigilante trovato nella struttura non aveva di certo la licenza di vaccinare. Per quello servono medici e infermieri che invece non c'erano più.

LA DENUNCIA. Andrea, nipote della signora ultracentenaria - segnala tutto a Leggo. Sul sito del nostro quotidiano, a firma di Marco Esposito, appare l'intera storia. Niente vaccini dal pranzo di Pasqua in poi. E pazienti rispediti a casa.

DOMICILIARI. Lunedì in Albis, piccolo miracolo. Un mini esercito di vaccinatori si presenta a casa della nonna di 101 anni: almeno a lei la vaccinazione si fa, gli altri - scrivono sempre dalla Direzione del Policlinico Tor Vergata - sono stati riprogrammati per le prossime ore.

LE GIUSTIFICAZIONI. Nel comunicato però si esagera: si dice che il centro ha lavorato «regolarmente» come se sia una regola perdersi decine di appuntamenti. E si sottolinea, come un furbetto qualunque colto con le mani nella marmellata, che quei cittadini sono giunti in orario di chiusura come se fossero loro ad essere arrivati tardi e non che avevano ricevuto addirittura un sms di conferma del loro appuntamento pomeridiano. Dal policlinico di Tor Vergata e dall'assessorato alla Sanità del Lazio bastava riparare subito all'errore e chiedere scusa senza se e senza ma. Il generale Figliuolo, commissario per la campagna vaccinale, in un Paese che è ancora indietro con i vaccini dovrebbe premiare con la medaglia al valor civile quei pazienti che erano corsi a fare il loro dovere anche in un giorno di festa come la Santa Pasqua.

