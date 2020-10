Mario Fabbroni

Un'ora sola ti vorrei... Così recitava una bella canzone d'amore. Solo un'ora invece è durata la libertà condizionata di un rapinatore 22enne, che non ha assaporato affatto il momento seguito all'udienza di convalida per un furto effettuato la notte prima.

Il giovanotto deve avere infatti un'indole criminale spiccatissima visto che, pur essendo a piede libero, ha assalito una donna 60enne scaraventandola nell'androne di un palazzo del centro storico. Nel mirino, un prezioso girocollo in oro strappato con la forza bruta alla malcapitata. Solo che i carabinieri hanno bloccato il furfante romeno in via della Scrofa con la refurtina ancora tra le mani. Inevtabilmente si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia. Tre anni e mezzo la condanna per direttissima.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA