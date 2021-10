Mario Fabbroni

Trigoria ha un nuovo Cubo. Si tratta del nuovo edificio della didattica dell'Università Campus biomedico di Roma, collocato su una superficie di circa 10.000 metri quadrati e una dotazione di verde pubblico di 38.000 mq. I lavori sono partiti a giugno, nell'area tra il policlinico universitario e il polo di ricerca avanzata in Biomedicina e Bioingegneria. L'edificio sarà fruibile per l'anno accademico 2022-2023.

La posa della prima pietra è stata celebrata in una cerimonia alla quale hanno partecipato il presidente Felice Barela e il rettore Raffaele Calabrò, il presidente Cbm spa Giuseppe Garofano, il direttore generale Domenico Mastrolitto, il governatore Nicola Zingaretti, Gianni Letta e il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti (con un video intervento). La riqualificazione territoriale sostenibile è al centro del progetto di ampliamento grazie al piano di sviluppo Più Campus che porterà al raddoppio delle strutture dell'ateneo dedicate alla didattica, alla ricerca, all'assistenza medica.

Il DG Mastrolitto auspica: «Siamo qui per la cerimonia di posa della prima pietra di una grande infrastruttura verde e sostenibile. Ci piacciono le prime pietre ma anche le ultime, per cui non vediamo l'ora di riempire questi edifici di persone che si prenderanno cura dei malati e porteranno avanti la ricerca scientifica». «Negli ultimi cinque anni il nostro ateneo ha visto una forte crescita dell'offerta formativa e del numero di studenti che partecipano attivamente alla vita universitaria - ha spiegato il Rettore - passando dai 1.700 agli oltre 2.200 attuali».

