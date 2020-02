Mario Fabbroni

Tre vittime (l'ultima ieri a Crema), più di 150 infetti, l'intero Nord Italia sopraffatto dalla paura e dalle chiusure di scuole, atenei, pub, discoteche e luoghi affollati. Perfino il Duomo di Milano è diventato off limits per turisti e fedeli. Il Coronavirus sta di fatto paralizzando la vita di centinaia di migliaia di italiani. Oggi il Belpaese scosso da decessi e contagi affronta per la prima volta una settimana lavorativa surreale con 10 Comuni in totale isolamento, aziende chiuse, dipendenti a casa, ospedali e supermercati presi d'assalto per la psicosi dilagante.

DONNA MORTA. La terza vittima italiana è un'anziana paziente oncologica morta all'ospedale di Crema, dove era ricoverata da giorni.

LOMBARDIA AL TOP. Ed è sempre la Lombardia la regione con il più alto numero di contagiati, 112. La Regione ha disposto la chiusura di scuole, università, musei. Sospese le messe. Porte sbarrate al Duomo di Milano (per i turisti) ed alla Scala. Stop a tutti gli eventi in programma. Restano aperti i negozi ma non i bar ed i locali notturni, off limits dalle 18 alle 6. Le misure varranno per una settimana. L'Italia è ora terza al mondo per i casi di contagio.

CALCIO RINVIATO. Anche la serie A è stata colpita dalla nuova emergenza; rinviate le partite InterSampdoria, TorinoParla, AtalantaSassuolo e VeronaCagliari. Prevedibili disagi per le gare europee, che si potrebbero disputare a porte chiuse.

VO' EUGANEO BLINDATO. Il piccolo comune di Vò Euganeo, - 19 contagiati su 3.400 abitanti - è il focolaio da cui è partito tutto. Il paese della prima vittima italiana del Covid-19 è stato cinturato dagli uomini dell'Esercito: 8 i varchi dove i militari filtreranno in ingresso e in uscita i movimenti dal paese. «Quindici giorni di chiusura totale - ha sintetizzato il sindaco di Vò, Giuliano Martini - Ci aspettano giorni e notti molto lunghe».

LAGUNA SENZA PACE. Non bastava l'alluvione, Venezia ora si trova a fare i conti con lo stop al suo evento più famoso: il Carnevale. Due anche i casi di contagio accertati.

TRENO FERMATO IN AUSTRIA. Primo convoglio proveniente dall'Italia fermato ieri in Austria per la presenza a bordo di due casi sospetti.

QUARANTENA ROMENA. Tutti i romeni che rientreranno in Romania da Lombardia e Veneto saranno messi in quarantena per 14 giorni.

IN FUGA DAL LODIGIANO. È rientrato da Codogno (Lodi), dove lavora come cameriere, nella casa dei genitori a Montefusco (Avellino), ed il sindaco del piccolo centro irpino ha disposto per lui ed i suoi familiari una quarantena domiciliare di due settimane. Il 27enne e i suoi congiunti non mostrano sintomi.

