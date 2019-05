Mario Fabbroni

Telecamere in tutte le aule delle scuole dell'infanzia ma anche nelle strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. È quanto prevede un emendamento bipartisan al decreto sblocca cantieri all'esame del Senato.

La proposta - firmata da senatori Lega, M5s, Pd e Forza Italia - comporta lo stanziamento di fondi ad hoc a disposizione dei Comuni pari a 10 milioni nel 2019 e 30 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2024. I fondi dovranno essere impiegati esclusivamente per l'installazione delle telecamere di sicurezza in grado di spiare quel che accade all'interno delle aule dove si svolge il lavoro didattico tra bambini e maestre. Si pensa quindi di dare così una risposta all'esigenza manifestata dai genitori dei bimbi maltrattati e da gran parte dell'opinione pubblica di fronte ai sempre più numerosi casi di cronaca che vedono i più piccoli in balìa di insegnati senza scrupoli.

Ma i problemi da superare sono ancora tanti. A parte la dotazione economica sicuramente insufficiente, vanno affrontate le tematiche relative alla privacy e quindi serviranno modifiche normative per garantire l'applicazione a tappeto della misura prevista dall'emendamento stilato contemporaneamente da governo gialloverde e gran parte dell'opposizione. Con ogni probabilità, i primi impianti verranno installati nelle scuole a più alto rischio, partendo da quelle dove le violenze sono state già consumate. Identica questione quella della dotazione delle telecamere all'interno delle strutture di assistenza per anziani e disabili, che riempiono le cronache e le aule di tribunale anche più degli episodi di maltrattamenti contro i bambini a scuola.

Immediatamente sono fioccate le critiche. «Illogico, perché inserito in un provvedimento che parla di tutt'altro. Sbagliato, perché criminalizza i dipendenti compromettendo il rapporto pedagogico», attaccano gli esponenti della Cgil-Funzione Pubblica. Si tratta, sottolinea il sindacato, di una proposta «demagogica e di pura propaganda: si individuano risorse per le telecamere mentre, allo stesso tempo, si operano ingenti tagli ai servizi in tanti Comuni, risparmiando sul costo del lavoro».

