Mario Fabbroni Stava per essere estradato in Italia per scontare una condanna

Stava per essere estradato in Italia per scontare una condanna a 30 anni di carcere. Invece il re del narcotraffico, il boss della ndrangheta Rocco Morabito, di 53 anni, è riuscito ad evadere dal carcere centrale di Montevideo (in Uruguay), paese nel quale era stato arrestato nel settembre di due anni fa dopo ben 23 anni di latitanza.

Con quest'ultima impresa criminale, Rocco Morabito sembra quasi aver fatto onore al suo soprannome: Tiradritto. Originario di Africo, ritenuto al vertice dell'omonima cosca e cugino del boss Giuseppe Morabito, aveva cercato di opporsi in ogni modo all'estradizione arrivando anche ad insultare una giudice durante un dibattimento in tribunale nella speranza di far sospendere il processo. E, almeno per ora, ci è riuscito, scappando insieme ad altri tre reclusi.

Il boss era ricoverato in osservazione nell'infermeria del carcere. I quattro avrebbero creato un buco nel tetto, riuscendo poi a calarsi in una fattoria confinante dove hanno rubato pure del denaro alla proprietaria. Una fuga definita «sconcertante e grave» dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che si è preso due impegni: «Fare piena luce sulle modalità dell'evasione, chiedendo spiegazioni immediate al governo di Montevideo» e continuare «la caccia a Morabito, ovunque sia».

Gli inquirenti italiani sono sempre stati categorici: Morabito sarebbe uno di quei narcos capaci di inondare l'Italia di cocaina proveniente dal Sudamerica. Era stata la polizia uruguayana ad ammanettarlo in un hotel di Montevideo, dove aveva cercato di sfuggire alla cattura esibendo documenti falsi. Ma le sue impronte digitali, comparate grazie alla collaborazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, lo inchiodarono. Inserito nell'elenco dei 10 latitanti di massima pericolosità, Morabito viveva da anni in Uruguay dopo avere viaggiato in lungo ed in largo per il Sud America: una latitanza di lusso, in ville con piscina e servitù. Del resto, i soldi non gli sono mai mancati: una volta fu fotografato in doppiopetto grigio con in mano una valigetta al cui interno c'erano 2,9 miliardi di vecchie lire.

