Mario Fabbroni

Sono saltati su un Ied, uno di quegli ordigni esplosivi improvvisati che hanno mietuto vittime in Afghanistan e in Iraq, mentre erano in missione (a piedi) insieme ai Peshmerga che stavano addestrando. Cinque feriti, tre sono gravi. Torna la paura nella fila dei militari italiani schierati su uno dei fronti più caldi del mondo, l'Iraq.

La bomba poteva fare una strage, ma il sangue italiano è stato versato ugualmente. Ed è un tributo pesante. I tre militari rimasti più gravemente feriti hanno riportato serie lesioni alle gambe: per uno, secondo quanto si è appreso, è stato necessario ricorrere ad una amputazione parziale dell'arto inferiore. Il più grave ha riportato un'emorragia interna, un altro ha perso alcune dita di un piede e il terzo ha gravissime lesioni a entrambe le gambe che - come detto - sono state parzialmente amputate. Gli altri due militari coinvolti nell'esplosione, invece, hanno riportato solo micro fratture e lesioni minori. Tutti sono ricoverati in un ospedale di Baghdad.

A Kirkuk - nel nord dell'Iraq, l'area dove è avvenuto l'attentato ai militari italiani - gli organismi di intelligence segnalano un incremento dell'attività terroristica, con oltre 30 attacchi dell'Isis compiuti nella prima metà di ottobre. Attacchi compiuti con azioni di fuoco o ordigni improvvisati diretti prevalentemente contro le forze di sicurezza irachene. I report dell'intelligence segnalano un livello sempre alto della minaccia terroristica e un incremento delle cellule dello Stato islamico. Per il generale Marco Bertolini, che ha vissuto decine di operazioni come quella in cui erano impegnati i militari italiani feriti, «questo è il rischio che corre chi opera sul campo, perché l'addestramento non si fa nelle caserme ma sul terreno. E non c'è contromisura».

L'attentato arriva a due giorni dal sedicesimo anniversario di quella che è stata la più grave strage che ha visto coinvolti i nostri soldati dalla Seconda guerra mondiale: l'attentato di Nassiriya, cittadina nel sud dell'Iraq, dove l'Italia aveva la base del contingente inviato dopo la guerra a Saddam Hussain. Era il 12 novembre 2003, morirono 19 italiani (12 carabinieri, 5 soldati e due civili). La missione militare era iniziata a giugno.

Sia il presidente Mattarella che il premier Conte hanno manifestato vicinanza ai militari feriti, alle loro famiglie e alle forze armate, al pari degli altri vertici istituzionali e di tutte le forze politiche, unite in un sostegno bipartisan.

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

