Mario FabbroniSolo a pronunciarla, quella parola mette i brividi. Specie a Napoli, dove 45 anni fa (nel 1973) la gente fu costretta a difendersi da una violenta epidemia.Il colera torna in Italia, a distanza di dieci anni dall'ultimo caso: ora come allora (un italiano di ritorno dall'Egitto) si tratta di pazienti che hanno contratto la malattia all'estero. Mamma e figlioletto di due anni, appena rientrati da un viaggio in Bangladesh, sono ricoverati al Cotugno, ospedale specializzato nella lotta alle malattie infettive. La famiglia di immigrati risiede a Sant'Arpino, in provincia di Caserta: la donna non sembra in pericolo di vita, mentre il piccolo è in prognosi resta riservata. Sotto osservazione anche un fratellino di quattro anni.Un colera d'importazione, come all'epoca si disse che il vibrione si diffuse per colpa delle cozze importate dalla Tunisia. I medici e Istituto Suoperiore di Sanità del Ministero sottolineano che l'epidemia è un'ipotesi lontana, non essendoci trasmissione aerea. Ma l'incubo resta e la paura serpeggia. «I contatti familiari sono stati individuati e sono ora sotto stretta osservazione sanitaria», assicura il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera, Antonio Giordano. Il vibrione del colera è stato isolato nelle feci dei due pazienti; i campioni sono stati inviati anche all'Iss, per ulteriori analisi e la caratterizzazione dei ceppi. Il colera si contrae per ingestione di acqua o alimenti contaminati dal batterio, oppure per trasmissione oro-fecale.riproduzione riservata ®