Mario Fabbroni

Sollecitata ad indagare anche l'Antitrust sul caso delle migliaia di persone escluse dal pubblico presente alle Atp Finals di Torino, dopo una mail inviata dagli organizzatori solo poche ore prima dell'evento. I non ammessi al Pala Alpitour avevano acquistato (e ricevuto) regolarmente il biglietto dai siti tickets.nittoatpfinals.com e ticketone.it , in alcuni casi anche un anno fa. Ma nessuno ha potuto vedere dal vivo l'evento più importante del tennis mondiale, scatenando un'indignata rivolta social.

La segnalazione all'Antitrust è stata effettuata dall'associazione di difesa dei diritti dei consumatori Aduc, rappresentata dall'avvocato Emmanuela Bertucci: «Chiediamo ai malcapitati di fare altrettanto sul sito web dell'Antitrust (https://www.agcm.it/segnala-online/come-segnalare) affinchè l'Autorità percepisca la rilevanza numerica ed economica della vicenda. Non solo. Chi non si accontenta del semplice rimborso dei biglietti annullati, deve inviare subito una pec o una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui chiede la restituzione immediata dell'importo ed il risarcimento dei danni subiti a causa del grave inadempimento contrattuale, quantificati puntualmente negli importi spesi per l'organizzazione della trasferta. Parlo di treni, aerei, alberghi e così via». La rivolta social insomma ora deve prendere corpo in un atto formale che preannuncia la richiesta di risarcimento complessiva. Chiarisce ancora l'avvocato Bertucci: «Le restrizioni Covid non c'entrano con questo pasticcio, gli organizzatori non potevano vendere posti indisponibili perché la capienza è sempre rimasta solo al 60% e non allo sperato 75%. Inoltre va dimostrato il presunto criterio cronologico di annullamento, che parte dall'ultimo biglietto venduto: com'è possibile escludere consumatori con biglietto preso mesi e mesi fa?».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA