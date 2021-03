Mario Fabbroni

Si muore di nuovo tanto. Troppo. L'Italia in rosso e arancione viene ancora listata a lutto: 503 le persone che il Covid ha stroncato in poche ore. E il futuro prossimo fa più paura.

Dallo scorso 26 gennaio non si avevano più di 500 decessi riportati nel bollettino quotidiano della pandemia. Allora furono 541 i morti. Un dato drammatico che conteggia anche decessi pregressi (vedi per esempio il caso Campania). Il virus picchia duro. Quelli di ieri sono numeri simili ai dati di fine gennaio-inizio febbraio (2 febbraio, 499 morti).

Ieri nessuna regione ha registrato zero decessi, segno che il virus colpisce in modo tragico ovunque, mentre il maggior numero di morti si localizza in Veneto (+84), Lombardia (+81) e Campania (+65, di cui 31 deceduti nelle ultime 48 ore e 34 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri). Tra le altre regioni, ad avere oltre 40 lutti sono Emilia-Romagna (+47) e Piemonte (+43).

Si alza ancora la pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +760 (ieri +820), per un totale di 26.098 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +99 (nelle 24 ore precedenti sono stati +75), portando il totale dei malati più gravi a 3.256. La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore. Infatti, i nuovi ingressi in terapia intensiva sono +319 (ieri +243). Il maggior numero di persone entrate in rianimazione è in Lombardia (+83), Emilia-Romagna (+38) e Veneto (+32).

Il vaccino è sempre l'unica via d'uscita. Tanto che il generale Figliuolo ha fatto i conti su quanto peserà l'assenza di Astrazeneca di questi giorni e anche il possibile contraccolpo psicologico su quelli che erano prossimi a essere inoculati: «Due settimane, anche grazie a più dosi dalla Pfizer». Quindi l'ordinanza: «A fine giornata richiamare i riservisti con un sms per non sprecare neppure una dose».

