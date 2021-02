Mario Fabbroni

Si è suicidato sul balcone al primo piano del suo appartamento romano, nel quartiere Parioli. Sembra abbia preso la pistola calibro 38 regolarmente detenuta e si è sparato un colpo alla testa.

Il corpo di Antonio Catricalà, 69 anni, presidente del Cda della società Aeroporti, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrus è stato trovato dalla moglie, che era in casa. Un gesto che ha colto di sorpresa amici e colleghi. Soprattutto perché fino ad ora non sono stati chiariti i motivi che hanno spinto Catricalà a suicidarsi: se stesse vivendo un periodo di forte depressione o per altre ragioni di natura personale. Soltanto sei giorni fa era stato nominato presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto grandi infrastrutture (Igi). E non aiuta il fatto che non sarebbero stati trovati biglietti o lettere d'addio dalla polizia che sta svolgendo le indagini. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine e ha rubricato il procedimento, come atto dovuto, per istigazione al suicidio. Disposto l'esame autoptico.

Catricalà è stato l'uomo delle tante vite professionali: avvocato, magistrato, dirigente di alto rango, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Silvio Berlusconi si è detto «dolorosamente colpito. Era un servitore dello Stato». Per Zingaretti (Pd) aveva «rara intelligenza e profondità», «Scioccata» Giorgia Meloni, leader di FdI.

