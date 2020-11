Mario Fabbroni

Si chiude. L'Italia sta per arrendersi al boom di contagi da Covid, per rompere l'onda che cresce in maniera esponenziale non sembra ci sia scampo: così è in arrivo il lockdown della sera.

Ancora poche ore di discussione, poi Giuseppe Conte andrà in Parlamento per riferire i contenuti dell'ennesimo dcpm e sfidare anche il voto delle opposizioni. Ma cosa sta per accadere? Sembra certo che alle ore 18 si spegneranno le luci della vita in strada e resteranno accese solo quelle delle case: nell'intera penisola i contatti sociali verranno bruscamente interrotti, nessuno potrà stare in giro senza un giustificato motivo che andrà messo nero su bianco in una autocertificazione.

AREE AD ALTO RISCHIO. Anche la considerazione delle cosiddette aree ad alto rischio di contagi diventa uno dei punti fondamentali: queste zone dove l'indice Rt è più alto (al momento in Lombardia, Piemonte e Calabria supera il 2) potrebbero avere un lucchetto ancora più stretto, con bar e ristoranti chiusi pure a pranzo. Stamattina l'aggiornamento con i rappresentanti delle Regioni. Il premier Conte ha dubbi sul fatto che il Paese piombi nell'immobilità assoluta in conseguenza del combinato tra il coprifuoco nazionale dalle ore 18 alle 5 del mattino e l'impossibilità di varcare i confini delle singole regioni. Ma gli scienziati non danno tregua, anzi rincarano la dose. Servono pure provvedimenti che impediscano agli over 70 di uscire da casa 24H, portare la didattica a distanza nelle scuole (la DAD potrebbe partire dalla seconda media fino a tutte le classi delle superiori), chiudere i centri commerciali nel weekend, sbarrare i corner per le scommesse che si trovano in bar e tabaccherie. L'ennesimo Dcpm quindi potrebbe slittare tra stasera e martedì.

IL NODO DEI CONTROLLI. Già, ma chi controlla il rispetto delle regole? Servono tanti uomini da mettere in campo se, ad esempio, si intende cinturare le grandi aree urbane dove il boom di contagi può far saltare il sistema sanitario in poco tempo. E altre risorse economiche per le attività cui viene imposta la chiusura totale. I musei ad esempio, spiccano nella nuova lista.

