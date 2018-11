Mario Fabbroni Sequestrati e torturati. Storie parallele quelle che si sono verificate

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniSequestrati e torturati. Storie parallele quelle che si sono verificate a Varese e Bari. Le vittime hanno rispettivamente 15 e 21 anni, ma lo choc e le sevizie subìte hanno la stessa natura, a Nord come al Sud.Aguzzini che frequentano ancora la scuola media, ad esempio, sono i protagonisti della vicenda di Varese. Spiega l'avvocato Augusto Basilico, legale del 15enne legato ad una sedia e torturato in garage da una banda di minorenni più piccoli di lui per farsi rivelare - a colpi di filo elettrico - dove fosse un amichetto della vittima: «I suoi aggressori sono più piccoli, frequentano la terza media e li vedeva fuori dalla scuola quando andava a prendere il fratellino che frequenta lo stesso istituto». Il movente pare sia legato a un debito di droga dell'amico del ragazzino: «Si tratterebbe di poco denaro, trenta o quaranta euro», ha aggiunto l'avvocato Basilico, sottolineando che «una ferocia del genere per questo motivo è davvero incredibile».A Bari invece sono state arrestate cinque persone che dovranno rispondere di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata e detenzione di armi: i malviventi (tra i 32 ed i 20 anni di età) hanno fatto irruzione nella villetta con annesso laboratorio per la panificazione, alla periferia di Noci, compiendo una rapina nell'abitazione e sequestrando un giovane di 21 anni figlio del titolare della panetteria. Un sequestro lampo cui hanno messo fine i carabinieri, avvertiti dalla famiglia del 21enne, che era stato legato nel ripostiglio dell'abitazione di uno dei rapitori. La vicenda però era iniziata diverso tempo prima in quanto i banditi si sono mossi per recuperare un presunto credito di 50mila euro maturato da parte di un parente del giovane (Paolo Locorotondo, con numerosi precedenti per droga, fratello del panificatore e zio della vittima del rapimento, entrambi estranei a ogni attività del congiunto), per il pagamento di una partita di droga.riproduzione riservata ®