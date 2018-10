Mario Fabbroni Senza di loro, l'oncologia non avrebbe mai pensato di scrivere

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniSenza di loro, l'oncologia non avrebbe mai pensato di scrivere una nuova pagina e di cambiare la vita a milioni di pazienti in tutto il mondo. Mai Nobel per la Medicina appare più giusto di quello dato all'immunologo americano James P. Allison (70 anni, del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York) e al suo collega Tasuku Honjo, giapponese di 76 anni appartenente all'università di Kyoto.I due scienziati hanno individuato le proteine delle cellule immunitarie che i tumori usano come bersaglio, per ingannarle e sfuggire a ogni attacco. Si tratta di freni molecolari che, bloccando le difese dell'organismo, lasciano campo libero alle cellule tumorali. Eliminare questi freni significa poter combattere i tumori in modo mirato, inseguendoli ovunque nell'organismo, anche dove i farmaci non possono arrivare. Più concretamente verrà rimpiazzata sempre più la chemioterapia, perché riattivare la risposta immunitaria dell'organismo verso le cellule tumorali significa individuare i fattori predittivi di risposta terapeutica per ogni tumore e strategie di cura sempre più personalizzate.Allison ha iniziato nel 2010 i primi test sull'uomo dopo essersi accorto che la proteina CTLA-4 sulla superficie dei linfociti T faceva regredire il tumore nei topi.Il gruppo di Tasuku Honjo aveva isolato il gene che produce la proteina PD1 e aveva ottenuto topi che ne erano privi. Quando, per caso, in questi topi vennero iniettate cellule tumorali, i ricercatori notarono che resistevano al tumore in modo più efficace, mentre i topi nei quali il freno era attivo morivano in poco tempo.