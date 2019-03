Mario Fabbroni

Secondo i suoi parenti avrebbe sparato «per motivi familiari», forse per ritorsione: ma per le autorità il movente dell'azione terroristica è tutt'altro che escluso, nonostante con il passare delle ore abbia perso quota. Ieri comunque l'Olanda è piombata nel terrore, trascinando nell'incubo anche il resto d'Europa dopo che un uomo, poi identificato e catturato, ha aperto il fuoco a bordo di un tram affollato in servizio nel centro della città di Utrecht, causando 3 morti e 5 feriti (alcuni gravi).

Si tratta di un turco di 37 anni, Gokmen Tanis, con una fedina penale di tutto rispetto: sarebbe stato l'autore di una rapina a Best nel febbraio 2012, di un tentato omicidio a dicembre 2013, di una sparatoria in un appartamento nel quartiere di Kanaleneiland a Utrecht a maggio 2014, delle minacce a un agente nel ottobre 2014, oltre ad aver guidato in stato di ebbrezza a novembre 2014, distrutto una vetrina a Utrecht a ottobre 2015, fatto danni in una stazione di polizia a luglio 2017 e, infine, una violenza sessuale. Però vanno sottolineati anche presunti legami con l'Isis, mentre ci sono tracce che portano il 37enne turco tra i combattenti in Cecenia.

Sta di fatto che ieri, intorno alle 10.45, Tanis ha aperto il fuoco su un tram che si trovava nella piazza 24 Oktoberplein, dove vi sono numerosi capolinea di mezzi pubblici. Secondo un testimone oculare della sparatoria, l'assalitore aveva puntato la sua pistola su una donna e poi ha colpito le persone che hanno cercato di difenderla, quindi si è dato alla fuga a bordo di un'auto di colore rosso: fuga terminata nel pomeriggio, dopo 8 ore di caccia all'uomo.

È scattato il livello di allerta massima (come mai era successo in Olanda) e ha riguardato gli aeroporti (Amsterdam compresa) e le stazioni. L'Olanda è rimasta sigillata per ore, il sindaco di Utrecht ha perfino ordinato agli abitanti di non muoversi da case, uffici e negozi.

Il premier Mark Rutte, che aveva parlato di una situazione «preoccupante» riunendo l'unità di crisi, dopo l'arresto di Tanis parla ancora di motivazioni «non chiare».

