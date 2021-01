Mario Fabbroni

Scontri armati, una donnauccisa e feriti, atti di violenza (come gli intrusi seduti in diretta tv negli scranni degli eletti al Capitol Hill di Washington), addirittura lancio di gas lacrimogeni e senatori fatti gettare per terra dalle forze dell'ordine per evitare guai peggiori durante l'irruzione dei fans di Trump al Congresso degli Stati Uniti. Un blitz senza precedenti contro la proclamazione di Joe Biden a Presidente Usa, mentre il Senato sanciva la conquista da parte dei dem - dopo sei anni - in conseguenza dello storico successo elettorale nei ballottaggi in Georgia di poche ore prima.

Ma proprio The Donald ha incendiato il suo popolo alla clamorosa rivolta: «Oggi non è la fine. È solo l'inizio - ha urlato Trump -. Non riconoscerò mai la vittoria di Biden, è un presidente illegittimo. Se Mike Pence fa la cosa giusta vinciamo le elezioni». Solo che pure il vicepresidente repubblicano ha declinato con fermezza l'invito di Trump a usare i suoi poteri per ribaltare il verdetto nell'ex Stato schiavista. Una posizione che ha messo Pence nel mirino dei rivoltosi, costringendo gli agenti a trascinarlo via dall'Aula mentre c'era chi stava provando a occuparne lo scranno di presidente del Senato.

Così il reverendo Raphael Warnock ha battuto al ballottaggio la senatrice repubblicana uscente Kelly Loeffler (50,6% a 49,4%) diventando il primo senatore afroamericano georgiano mentre il giornalista investigativo Jon Ossoff, ha sconfitto David Perdue (50,2% contro 49,8%).

Ma l'inferno si è scatenato dentro e fuori il Congresso. La Nbc riferisce addirittura di «un esplosivo» trovato fuori al Capitol Hill, mentre il Washington Post accusa il Pentagono di «aver negato l'intervento della Guardia Nazionale». Gli altri media parlano di «Secret Service e Swat Team dell'Fbi armati dispiegati al Congresso». Insomma, è il caos con Biden che dice a Trump di andare in tv a chiedere la fine delle violenze e molti eletti che vorrebbero un Trump destituito subito in nome del 25° Emendamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 05:01

