Mario Fabbroni

Sarebbe stato l'Isis. Il sedicente Stato islamico ha infatti rivendicato l'attacco terroristico a Vienna tramite Amaq, uno dei suoi organi di propaganda. Lo ha riferito l'emittente Sky News Arabia. Nella rivendicazione si precisa che Abu Dujana al-Albani (di nazionalità albanese) è stato il «soldato del califfato» che ha eseguito l'attacco nella capitale austriaca con fucili e coltelli. Amaq ha diffuso anche una foto dell'attentatore di Vienna che - secondo Rita Katz, direttrice di Site, sito che monitora l'universo jihadista - corrisponde a quella di un uomo apparso in un'altra foto diffusa sui social subito dopo l'attacco.

L'Isis così torna ad agitare lo spettro del terrore dopo una lunga pausa dovuta probabilmente aai durissimi colpi militari inferti dalla coalizione internazionale. Sta di fatto che a Vienna sono state finora 4 le vittime accertate tra passanti e poliziotti (c'è anche una cittadina tedesca), mentre 22 i feriti di cui alcuni versano in gravissime condizioni. Prosegue la caccia all'uomo, dato che finora l'unico terrorista accertato è anche quello ucciso dai reparti specuali austriaci entrati in azione dopo le sparatorie in sei punti di Vienna, nei pressi della Sinagoga.

Il governo macedone, attraverso l'Interpol, ha ricevuto una richiesta di cooperazione sul fronte delle indagini sull'attentato relativa soprattutto a tre persone con il doppio passaporto, austriaco e macedone del Nord.

Due cittadini svizzeri di 18 e di 24 anni, sospettati di avere avuto collegamenti con l'attentatore ucciso a Vienna, sono stati fermati a Winterthur, nel cantone di Zurigo. il profilo del killer di Vienna che emerge in queste ore richiama alla mente i jihadisti del Bataclan e le loro origini tra le strade di Molenbeek in Belgio, da cui sono passati molti degli attentatori in Europa. A soli vent'anni d'età Kujtim Fejzulai aveva già alle spalle una condanna per terrorismo. Era tra gli almeno 90 islamisti austriaci che hanno tentato di raggiungere la Siria per unirsi all'Isis.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 05:01

