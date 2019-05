Mario Fabbroni

Quel 34% alle Europee dà forza. al punto che Matteo Salvini tracima dalla scrivania del Viminale a quella di altri ministeri e detta l'agenda di governo anche a Tesoro e al presidente del Consiglio. Il ministro dell'Interno ha infatti rilanciato non solo sul decreto sicurezza ma anche sulla manovra e sulla flat tax, da fare in deficit. Parole che hanno generato nervosismo sui mercati con l'innmalzamento dello spread e la reazione del premier Giuseppe Conte, che ha frenato sul fisco.

Frizioni ulteriori tra gli alleati di governo arrivano dall'annuncio della blindatura da parte della Lega del sottosegretario Edoardo Rixi, in caso di sua condanna, cosa che ha suscitato la rabbia di M5s, mentre Luigi Di Maio ha incontrato il presidente Sergio Mattarella. Salvini da una parte ha ribadito di voler andare avanti con il governo giallo-verde, («nessun ultimatum» a Di Maio), dall'altro si è mosso non da partner e da vicepremier quanto invece da dominus e premier. Ha infatti inviato un altolà alla Commissione Ue a non mandare l'annunciata letterina sull'eccesso di debito 2018, proprio mentre Conte era a Bruxelles al Consiglio europeo. Poi ha rilanciato su tutti i temi urticanti per M5s: dalla Tav all'Autonomia, dal decreto sicurezza alla flat tax. «Al Paese - ha detto - serve uno choc fiscale». Sarebbe quindi pronta una cura da «circa 30 miliardi», con buona pace di tutti i limiti alla spesa e della linea invalicabile del 3% imposta dal vecchio trattato di Maastricht nel rapporto tra debito pubblico e deficit delle singole finanziarie. Una proposta, quella dei 30 miliardi di mettere sull'abbassamento choc della tassazione. «che siamo pronti a portare in Consiglio dei ministri», precisa Salvini. «Non abbiamo ancora iniziato a discutere della manovra economica» ha tagliato corto il premier Conte, che però avverte il fiato sul collo anche se nel frattempo dichiara: «Non mi sento commissariato».

Dal canto suo, il capo politico di M5s ieri ha incontrato al Quirinale il presidente Mattarella in merito all'individuazione dei Cavalieri del lavoro da nominare per la Festa del 2 giugno. Si può ritenere che con di Maio si sia parlato anche della situazione politica. Mattarella resta alla finestra: al Presidente della Repubblica non spettano altri compiti, anche se il Quirinale continua a seguire con preoccupazione l'andamento dei conti pubblici e la risalita dello spread.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA