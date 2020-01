Mario Fabbroni

Più casi (oltre 6000) rispetto alla Sars, ma il Coronavirus per il momento è meno letale. Così sostengono all'Istituto Superiore di Sanità, anche se Giovanni Rezza (direttore Dipartimento Malattie Infettive ISS) ritiene che «i reali casi di contagio sono molto sottostimati». Tuttavia, nel giorno dove il bollettimo globale delle vittime sale a 142, il resto del mondo non abbassa la guardia. Anzi.

COLLEGAMENTI. Le compagnie British Airways e poi Lufthansa hanno sospeso ogni collegamento aereo da e per la Cina. La commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, ha detto ieri durante la seduta plenaria del Parlamento Ue: «La situazione si evolve molto rapidamente e ha potenzialmente implicazioni serie per la salute pubblica». La Toyota ha fermato la produzione in Cina mentre McDonalds ha deciso di chiudere i negozi nella regione di Hubei, dove si è concentrato il maggiore focolaio. Altri grandi marchi stanno decidendo il proprio comportamento.

EVACUAZIONE. Gli italiani che verranno rimpatriati da Wuhan saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria e isolamento per 14 giorni, il tempo di incubazione del virus 2019-nCoV. Per il momento la task-force del Ministero della Salute non ha ancora preso una decisione definitiva sul luogo dove i circa 60 connazionali dovranno alloggiare, ma l'ipotesi più accreditata sembrerebbe essere una struttura militare, non necessariamente a Roma. I tempi sono rallentati poiché è necessario trovare un luogo che corrisponda ai requisiti necessari da una situazione di isolamento per decine di persone. Da Wuhan, i cittadini italiani potranno partire solo dopo una visita medica che escluda il loro contagio. Oggi tornano anche gli inglesi e i francesi, mentre secondo la Ue sarebbero almeno 600 gli europei che sperano di lasciare la Cina e chiedono che venga realizzato al più presto un cordone sanitario.

SOLLIEVO SOTTO AL VESUVIO. Non è il Coronavirus la causa della polmonite del paziente di 28 anni, di nazionalità cinese, ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli. La notizia giunge direttamente da Roma, dallo Spallanzani, dove sono state fatte le verifiche sui campioni biologici inviati dall'ospedale partenopeo per le malattie infettive. «La situazione è seria, ma parliamo solo di 10 casi in Europa: 5 in Francia, 4 in Germania, uno in Finlandia», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

RICOVERO IN REGIONE. È stato anche deciso che verranno ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale della regione dove si trovano, gli eventuali pazienti a cui dovesse essere diagnosticato il virus 2019-nCoV. Il paziente sarà trasferito allo Spallanzani di Roma o al Sacco di Milano solo nel caso in cui le sue condizioni di salute si dovessero aggravare.

VACCINO. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità potrebbero servire «solo 4 mesi per la reaklizzazione di un farmaco in grado di neutralizzare il Coronavirus. Nel frattempo però, la rivista Forbes formula l'ipotesi che il virus cinese fermi la ripresa dell'economia mondiale.

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

